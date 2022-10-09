ГУР: РФ намагається втягнути Білорусь у відкриту війну проти України

Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення.

ГУР: РФ намагається втягнути Білорусь у відкриту війну проти України
© Офіційний сайт Кремля

РФ намагається втягнути Білорусь у відкриту війну проти України. Про це розповів представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє пресслужба української розвідки.

За його словами, російський президент Владімір Путін намагається схилити білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка до цього рішення.

«Ми бачимо заходи, які проводяться РФ для того, щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна й Лукашенка, де обговорюється це питання і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення», - заявив Скібіцький.

За даними розвідки, наразі біля українського кордону зосереджено шість батальйонів. Це і механізовані батальйони, а також батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.

На думку Скібіцького те, наскільки довго буде така ситуація залежить від розвитку подій на фронті і загалом, як будуть розвиватися події у війні.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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