У Лимані розпочали ексгумацію тіл жертв російських окупантів: фото й відео

У визволеному Лимані в Донецькій області триває ексгумація тіл на двох локаціях, серед загиблих - цивільні, зокрема діти, і військовослужбовці ЗСУ. Поліція вже ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання, інформує Апостроф .

Про це повідомили на офіційному вебпорталі Нацполіції України.

На одному місці масово поховання вбитих росіянами українців знаходиться близько 200 тіл цивільних. На іншому - братська могила військовослубовців ЗСУ. Це черговий доказ воєнних злочинів російського окупаційного війська

"Інформацію про масове захоронення в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Цивільних поховано в одиночних могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів. За словами свідка, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми", - написали в пресслужбі.

Лише на деяких могилах є таблички з даними загиблих людей, тому поліцейські в кожному випадку відбирають біологічні зразки та призначають експертизу для ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті.

"Роботу ускладнює те, що більшість тіл у стані змін, є пакет, в якому тільки кістки. На місці розкопок працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та судмедексперти спільно з прокуратурою. У перші дні було піднято 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ", - додали в Нацполіції.

Ексгумація тіл у Лимані триває в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 438 про порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України.

З 29 вересня і до сьогодні, 9 жовтня, поліцейські виявили в деокупованих населених пунктах Донеччини 87 тіл, із них уже ідентифіковано 38 цивільних мешканців, більшість з яких загинули через осколкові поранення або з природних причин, однак є тіла зі слідами вогнепального ушкодження.