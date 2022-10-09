У Лимані розпочали ексгумацію тіл жертв російських окупантів: фото й відео

У визволеному Лимані в Донецькій області триває ексгумація тіл на двох локаціях, серед загиблих - цивільні, зокрема діти, і військовослужбовці ЗСУ. Поліція вже ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання, інформує Апостроф.

Про це повідомили на офіційному вебпорталі Нацполіції України.

На одному місці масово поховання вбитих росіянами українців знаходиться близько 200 тіл цивільних. На іншому - братська могила військовослубовців ЗСУ. Це черговий доказ воєнних злочинів російського окупаційного війська

"Інформацію про масове захоронення в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Цивільних поховано в одиночних могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів. За словами свідка, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми", - написали в пресслужбі.

Лише на деяких могилах є таблички з даними загиблих людей, тому поліцейські в кожному випадку відбирають біологічні зразки та призначають експертизу для ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті.

"Роботу ускладнює те, що більшість тіл у стані змін, є пакет, в якому тільки кістки. На місці розкопок працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та судмедексперти спільно з прокуратурою. У перші дні було піднято 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ", - додали в Нацполіції.

Ексгумація тіл у Лимані триває в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 438 про порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України.

З 29 вересня і до сьогодні, 9 жовтня, поліцейські виявили в деокупованих населених пунктах Донеччини 87 тіл, із них уже ідентифіковано 38 цивільних мешканців, більшість з яких загинули через осколкові поранення або з природних причин, однак є тіла зі слідами вогнепального ушкодження.


Ліза Бровко, Апостроф





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