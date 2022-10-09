Санкції та небачувана інфляція: за наказом Лукашенка почали порушувати кримінальні справи проти білорусів за зростання цін

У Білорусі порушено першу кримінальну справу за фактом зростання цін на товари після того, як самопроголошений глава республіки Олександр Лукашенко три дні тому ввів заборону на підвищення цін. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Пікантності ситуації надає той факт, що указ Лукашенка було видано 6 жовтня, а факт підвищення ціни у виявленого "порушника" зафіксовано з січня до серпня. Справу порушили проти директора підприємства із Бобруйска. Йому загрожує до шести років ув'язнення.

"Одне з бобруйских підприємств овочів з січня по серпень постачало товар до закладів освіти та охорони здоров'я регіону з оптовою націнкою", - йдеться у повідомленні.

Вражає також розмір порушення, через яке людину хочуть позбавити волі на 6 років.

"Державі завдано шкоди у великому розмірі – понад 10 тис. білоруських рублів", - зазначила представниця білоруської влади.

Видання уточнює, що 10 тисяч білоруських карбованців це близько 4 тисяч доларів.

Другого порушника контролюючі органи зловили на продажі ковбасних виробів, за якими ціна була підвищена до 2 рублів у порівнянні з ціною, яка була на початку тижня. Це приблизно до 80 центів у валюті США .

6 жовтня Олександр Лукашенко заборонив підвищувати ціни у країні. Таке рішення він обґрунтував "небачуваною" інфляцією у країні.