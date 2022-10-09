FT: З Росією потрібно говорити якщо не про Україну, то про ядерну зброю

На початку цього року в головному недільному випуску новин в Росії показували кадри, в яких Лондон розчинився в морі радіоактивного полум’я. Добре відомі телеведучі одного з державних телеканалів доповнювали цю симуляцію ядерного удару веселими коментарями. Вони радісно хвалили російську здатність миттєво знищити столицю Великої Британії.

Але вони брали приклад з Владіміра Путіна, який в лютому влаштував вторгнення в Україну, застерігаючи, що будь-яка держава, яка відправить свої війська на війну проти Росії, «зіштовхнеться з жахливими наслідками». Він не сказав відверто, про які наслідки йдеться, але підтекст був зрозумілий. Якщо Захід напряму втрутиться у війну, яка триває в Україні, Росія застосує свій ядерний арсенал. Про це в статті для Financial Times пише колишня заступниця Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.