FT: З Росією потрібно говорити якщо не про Україну, то про ядерну зброю

Ексзаступниця Генерального секретаря НАТО впевнена, що дипломатичні зусилля можуть зменшити градус ядерної загрози, інформує ZN.ua.

На початку цього року в головному недільному випуску новин в Росії показували кадри, в яких Лондон розчинився в морі радіоактивного полум’я. Добре відомі телеведучі одного з державних телеканалів доповнювали цю симуляцію ядерного удару веселими коментарями. Вони радісно хвалили російську здатність миттєво знищити столицю Великої Британії.

Але вони брали приклад з Владіміра Путіна, який в лютому влаштував вторгнення в Україну, застерігаючи, що будь-яка держава, яка відправить свої війська на війну проти Росії, «зіштовхнеться з жахливими наслідками». Він не сказав відверто, про які наслідки йдеться, але підтекст був зрозумілий. Якщо Захід напряму втрутиться у війну, яка триває в Україні, Росія застосує свій ядерний арсенал. Про це в статті для Financial Times пише колишня заступниця Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.


Лесь Димань, ZN.ua





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