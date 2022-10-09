Західні ЗМІ про вибух на Кримському мосту: Це удар по самолюбству Путіна, чи застосує він ядерну зброю?

Пошкодження мосту може ускладнити становище російської армії на півдні України, при цьому експерти вважають, що у Москви не так і багато інструментів для ескалації, окрім ядерного сценарію, інформує ZN.ua.

Західні ЗМІ про вибух на Кримському мосту: Це удар по самолюбству Путіна, чи застосує він ядерну зброю?
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У 2018 році відкриття мосту через Керченську протоку було дуже помпезним. Владімір Путін особисто сів за кермо вантажівки і проїхав по ньому в анексований український Крим. І ось в неділю потужний вибух пошкодив цю перлину в путінській короні. А винен в цьому сам російський автократ, який почав широкомасштабне вторгнення в Україну в лютому, - пише Washington Post.

Видання називає вибух на Кримському мосту стратегічною, а також символічною катастрофою для Росії через особистий зв’язок цієї споруди з Путіним. А у цій війні символи мають велике значення. Вони впливають на мораль самих росіян, а також на прихильників України на Заході, яким потрібні очевидні українські перемоги, не лише щоб зберегти потік зброї, а щоб пояснити своїм громадянам, що вони не дарма терплять висоці ціни на енергію. Кримський міст став символом міфічної всемогутності Путіна, його здатності втілювати великі інфраструктурні проекти. Це символ його амбіцій відбудувати «втрачену велич» Росії. Вибух стався на тлі низки російських поразок на полі битви і змін вищого командування. На думку наукового співробітника Школи дипломатичної служби Едмунда Волша в Університеті Джорджтауна Марії Снєгової, вибух став черговим підтвердженням, що Путін зіштовхнувся з проблемами, які в рази серйозніші, ніж будь-що, з чим він мав справу впродовж свого довгого правління.

New York Times пише, що вибух на Кримському мосту став знаковим для безладної російської армії. Вона не змогла захистити міст попри те, що він став грає центральну роль у війні проти України, а також має особисте значення для Путіна.

«Будь-яка серйозна перешкода для руху по мосту може сильно вплинути на російську здатність вести війну на півдні України, де українська армія веде все більш ефективний контрнаступ. Міст - головний маршрут поставок, який сполучає Росію з Кримським півостровом. Аналітики кажуть, що без нього російська армія зіштовхнеться з гірким обмеженням можливостей забезпечувати паливом, технікою і боєприпасами російські підрозділи, які воюють в Херсонській і Запорізькій областях», - йдеться в статті.


Лесь Димань, ZN.ua





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