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2022-10-09
ЗСУ збили російський літак та дрон-камікадзе на півдні
РФ намагалась атакувати Одесу дроном-камікадзе Shahed.
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У неділю, 9 жовтня, російські окупаційні війська намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе Shahed. Сили ППО збили іранський дрон, інформує Повітряне командування "Південь" у
"09 жовтня, близько 11.30 години, ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136". Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" безпілотний літальний апарат знищено над морем.
Також, об 11.00 в Миколаївській області збили російський літак (імовірно Су-25, тип уточнюється)", - йдеться в повідомленні.
Анна Конюченко, ZN.ua