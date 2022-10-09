ЗСУ збили російський літак та дрон-камікадзе на півдні

РФ намагалась атакувати Одесу дроном-камікадзе Shahed.

ЗСУ збили російський літак та дрон-камікадзе на півдні
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У неділю, 9 жовтня, російські окупаційні війська намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе Shahed. Сили ППО збили іранський дрон, інформує Повітряне командування "Південь" у Facebook.

"09 жовтня, близько 11.30 години, ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136". Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" безпілотний літальний апарат знищено над морем.
Також, об 11.00 в Миколаївській області збили російський літак (імовірно Су-25, тип уточнюється)", - йдеться в повідомленні.

Анна Конюченко, ZN.ua





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