Нічний удар по Запоріжжю: з'явилися нові фото та дані про жертви

У ніч проти 9 жовтня окупанти знову влучили ракетами в багатоповерховий житловий будинок та приватні домоволодіння у Запоріжжі. Для цього противник застосовував тактичну авіацію. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу, а також стало відомо про 49 шпиталізованих постраждалих.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух у Facebook.

"Ушпиталено 49 постраждалих, з них 6 дітей. Інформація уточнюється. Під завалами можуть знаходитись люди. На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб", - зазначив він, інформує Апостроф.

За даними Старуха, літаки російської армії випустили по місту 12 ракет, більшість яких влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів о 02:00 ночі.

Внаслідок обстрілу зруйновано під'їзд 9-поверхового будинку з першого по восьмий поверх, а також п’ять приватних домоволодінь в обласному центрі. Уражені об’єкти інфраструктури та пошкоджено 20 машин.

Як йдеться у повідомленні ДСНС України у Telegram, станом на ранок, на місці працюють усі екстрені і профільні служби Запоріжжя, у тому числі психологічна служба ГУ ДСНС. Залучено 20 одиниць спеціальної техніки і 85 рятувальників.

"У зв'язку із загрозою повторних обстрілів закликаємо людей утриматися від відвідування місць, де наразі спеціалізовані служби проводять аварійно-рятувальні роботи", - попереджає служба.

Фото: facebook.com/starukholexander

Фото: facebook.com/starukholexander

Фото: facebook.com/starukholexander

Фото:t.me/dsns_telegram

Фото: t.me/dsns_telegram

Фото: t.me/dsns_telegram

Фото: t.me/dsns_telegram

Фото: t.me/dsns_telegram

Фото: t.me/dsns_telegram

Фото: t.me/dsns_telegram


Катерина Глянько, Апостроф





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