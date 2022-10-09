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2022-10-09
За добу наші захисники знищили 440 окупантів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Також ворог недорахувався гелікоптера, РСЗВ і не лише.
© Минобороны РоSSии/t.me
Триває 228 доба протистоянню України повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ
Так, за понад сім місяців війни російські вбивці втратили:
- особового складу – близько 62500 (+440) одиниць;
- танків – 2486 (+14) од.;
- бойових броньованих машин – 5133 (+22) од.;
- артилерійських систем – 1477 (+18) од.;
- РСЗВ – 348 (+3) од.;
- засобів ППО – 180 (+0) од.;
- літаків – 266 (+0) од.;
- гелікоптерів – 235 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7) од.;
- крилатих ракет – 247 (+1) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) од.;
- спеціальної техніки – 136 (+0) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі ЗСУ.
Юлія Москаленко, ZN.ua