За добу наші захисники знищили 440 окупантів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Триває 228 доба протистоянню України повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати окупантів станом на 9 жовтня.

Так, за понад сім місяців війни російські вбивці втратили:

особового складу – близько 62500 (+440) одиниць;

танків – 2486 (+14) од.;

бойових броньованих машин – 5133 (+22) од.;

артилерійських систем – 1477 (+18) од.;

РСЗВ – 348 (+3) од.;

засобів ППО – 180 (+0) од.;

літаків – 266 (+0) од.;

гелікоптерів – 235 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7) од.;

крилатих ракет – 247 (+1) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) од.;

спеціальної техніки – 136 (+0) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі ЗСУ.