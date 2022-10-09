За добу наші захисники знищили 440 окупантів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Також ворог недорахувався гелікоптера, РСЗВ і не лише.

За добу наші захисники знищили 440 окупантів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Минобороны РоSSии/t.me

Триває 228 доба протистоянню України повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати окупантів станом на 9 жовтня.

Так, за понад сім місяців війни російські вбивці втратили:

  • особового складу – близько 62500 (+440) одиниць;
  • танків – 2486 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин – 5133 (+22) од.;
  • артилерійських систем – 1477 (+18) од.;
  • РСЗВ – 348 (+3) од.;
  • засобів ППО – 180 (+0) од.;
  • літаків – 266 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 235 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7) од.;
  • крилатих ракет – 247 (+1) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) од.;
  • спеціальної техніки – 136 (+0) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі ЗСУ.





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