Північна Корея продовжує запускати балістичні ракети у бік Східного моря

Черговий запуск став сьомою ракетною провокацією КНДР за останні два тижні, інформує ZN.ua.

Північна Корея продовжує запускати балістичні ракети у бік Східного моря
© Getty Images

В неділю, 9 жовтня, Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності у бік Східного моря, після того, як Сеул і Вашингтон завершили спільні військово-морські навчання за участю авіаносця США. Про це заявили військові Південної Кореї, повідомляє Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї зазначає, що виявив запуски ракет з району Мунчхон у провінції Канвон між 1:48 ранку та 1:58 ночі.

«Ракети пролетіли близько 350 км на висоті близько 90 км та на максимальній швидкості 5 Махів», - йдеться у повідомленні.

За оцінками спостерігачів у Сеулі, враховуючи відстань і висоту польоту, можна припустити, що це були ракети «надвеликого калібру», випущені з реактивної системи залпового вогню, відомої як KN-25.

Запуск, який став сьомою ракетною провокацією Північної Кореї за два тижні, відбувся після завершення навчань Вашингтона та Сеула за участю авіаносця ВМС США Ronald Reagan і тристоронніх навчань союзників з Японією.

«Нещодавня серія запусків балістичних ракет Північної Кореї є актом значної провокації, яка підриває мир не тільки на Корейському півострові, але й у міжнародному співтоваристві, і є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН», — заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, додавши, що військові країни зберігатимуть стійку позицію готовності, відстежуючи та спостерігаючи за діями КНДР у тісній співпраці з США та готуючись до додаткових провокацій.

Незабаром після запусків ракет відбулись віртуальні консультації голови Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї генерала Кім Сун Гюма та командувача Об'єднаного командування збройних сил Південної Кореї та США генерала Пола ЛаКамера.

У своїй заяві Індо-Тихоокеанське командування Збройних сил США наголосило, що останні запуски ракет КНДР підкреслюють «дестабілізаційний» вплив «незаконної» зброї масового знищення та програм балістичних ракет Північної Кореї.

«Зобов'язання США щодо захисту Південної Кореї та Японії залишаються непохитними», - заявило командування.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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