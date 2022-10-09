Делегація Верховної Ради візьме участь в Асамблеї Міжпарламентського союзу в Руанді

Для зміцнення дипломатичного фронту Україні важливо розширити географію відносин із країнами Африки, заявили у парламенті, інформує ZN.ua.

Делегація Верховної Ради візьме участь в Асамблеї Міжпарламентського союзу в Руанді

Делегація Верховної Ради здійснить робочий візит до африканської країни Руанда для участі в Асамблеї Міжпарламентського союзу (МПС) 11 жовтня, повідомив перший заступник глави українського парламенту Олександр Корнієнко в ефірі єдиного національного телемарафону.

Серед завдань делегації - вимагати від МПС більш жорстко реагувати на присутність країни-агресора у її складі та домагатися виключення Росії із союзу.

Корнієнко наголосив, що Росія має бути визнана терористом, спонсором тероризму. «Максимальна ізоляція, вигнання, відповідне ставлення всього світу до того, що ця країна робить у XXI столітті в центрі Європи», - сказав він, зазначивши, що Росія не повинна мати абсолютно жодних шансів бути активним учасником міжнародних процесів.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
«Зараз не час для слабкодухих, не кажучи вже про продавців автомобілів» — Майкл Феллон«Зараз не час для слабкодухих, не кажучи вже про продавців автомобілів» — Майкл Феллон
Польща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в УкраїніПольща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в Україні
Bloomberg: Росія не зможе швидко завдати тактичний ядерний удар по Україні, названа причинаBloomberg: Росія не зможе швидко завдати тактичний ядерний удар по Україні, названа причина
Маск виправдався за свій допис: Безумовно, ми на боці України!Маск виправдався за свій допис: Безумовно, ми на боці України!
Блок рекламы


Похожие новости
Вже дві країни ОДКБ відмовилися брати участь у путінському шабаші: "непорушного братства" не будеВже дві країни ОДКБ відмовилися брати участь у путінському шабаші: "непорушного братства" не буде
Міністр оборони Румунії порадив НАТО та США заморозити війну в Україні, у Зеленського вже відповіли
Україна хоче екстрадиції Тупицького з Австрії, вже подано відповідне клопотання — ЗМІУкраїна хоче екстрадиції Тупицького з Австрії, вже подано відповідне клопотання — ЗМІ
Як врятуватися під час атаки "шахідів": важливі поради для українцівЯк врятуватися під час атаки "шахідів": важливі поради для українців
Польща прагне взяти участь у програмі США зі спільного використання ядерної зброї – ДудаПольща прагне взяти участь у програмі США зі спільного використання ядерної зброї – Дуда
Україна візьме участь в Саміті голів парламентів G20Україна візьме участь в Саміті голів парламентів G20
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти УкраїниЛукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Путін готовий пожертвувати Луганщиною заради утримання півдня України – ISWПутін готовий пожертвувати Луганщиною заради утримання півдня України – ISW
Лідери Ради Європи засуджують незаконну анексію окупованих територій України – заявуЛідери Ради Європи засуджують незаконну анексію окупованих територій України – заяву
Ми ніколи не визнаємо цю незаконну анексію – заява країн Європейської радиМи ніколи не визнаємо цю незаконну анексію – заява країн Європейської ради
Последние новости
Подгружаем последние новости