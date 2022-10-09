Делегація Верховної Ради візьме участь в Асамблеї Міжпарламентського союзу в Руанді

Делегація Верховної Ради здійснить робочий візит до африканської країни Руанда для участі в Асамблеї Міжпарламентського союзу (МПС) 11 жовтня, повідомив перший заступник глави українського парламенту Олександр Корнієнко в ефірі єдиного національного телемарафону.

Серед завдань делегації - вимагати від МПС більш жорстко реагувати на присутність країни-агресора у її складі та домагатися виключення Росії із союзу.

Корнієнко наголосив, що Росія має бути визнана терористом, спонсором тероризму. «Максимальна ізоляція, вигнання, відповідне ставлення всього світу до того, що ця країна робить у XXI столітті в центрі Європи», - сказав він, зазначивши, що Росія не повинна мати абсолютно жодних шансів бути активним учасником міжнародних процесів.