Напередодні на Харківщині через російську агресію госпіталізували трьох мирних мешканців

Олег Синєгубов повідомив, як минула доба в Харківській області, інформує ZN.ua.

Напередодні на Харківщині через російську агресію госпіталізували трьох мирних мешканців
© Олег Синєгубов/Telegram

Протягом доби російські загарбники на Харківщині обстрілювали Вовчанськ, населені пункти Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували трьох людей: 32-річного чоловіка у Вовчанську, 59-річну жінку у Дворічанській громаді. Наступив на міну в Дергачівській громаді 39-річний чоловік, також госпіталізований. Стан усіх постраждалих середній», – зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що ДСНС продовжує розмінування територій. За добу на Харківщині знешкодили 633 вибухонебезпечні предмети.

«На лінії фронту наші Збройні Сили продовжують обороняти позиції та завдавати втрат ворогу. Віримо в ЗСУ», – підсумував голова Харківської ОВА.





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