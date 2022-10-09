На Херсонщині ліквідовано великий склад боєприпасів РФ — речник Одеської ОВА

На Херсонщині знищено великий склад боєприпасів військ РФ . Про це заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

«В тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області в результаті недотримання окупантами вимог чинного законодавства України щодо паління у громадських місцях знищено великий склад БК росіян», - йдеться у повідомленні.