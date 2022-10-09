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2022-10-09
На Херсонщині ліквідовано великий склад боєприпасів РФ — речник Одеської ОВА
Йдеться про тимчасову окуповану Голу Пристань.
Фото ілюстративне© Десантно-штурмові війська ЗС України/telegram
На Херсонщині знищено великий склад боєприпасів військ РФ. Про це
«В тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області в результаті недотримання окупантами вимог чинного законодавства України щодо паління у громадських місцях знищено великий склад БК росіян», - йдеться у повідомленні.
Анастасія Гурін, ZN.ua