На Херсонщині ліквідовано великий склад боєприпасів РФ — речник Одеської ОВА

Йдеться про тимчасову окуповану Голу Пристань.

На Херсонщині ліквідовано великий склад боєприпасів РФ — речник Одеської ОВА
Фото ілюстративне
© Десантно-штурмові війська ЗС України/telegram

На Херсонщині знищено великий склад боєприпасів військ РФ. Про це заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

«В тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області в результаті недотримання окупантами вимог чинного законодавства України щодо паління у громадських місцях знищено великий склад БК росіян», - йдеться у повідомленні.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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