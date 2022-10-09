Окупанти розстріляли колону авто на Херсонщині – багато загиблих: фото

Вранці 7 жовтня російські окупанти вчинили черговий воєнний злочин: з військового літака розстріляли колону цивільних авто, які стояли в черзі на понтонну переправу біля Дар'євського мосту в Херсонській області, інформує Апостроф .

Про це повідомив пресофіцер поліції Херсонської області Андрій Кований для Суспільного.

Колона автомобілів із мирними українцями стояла в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту на Херсонщині - раптом люди почули звук літака в повітрі, який на розвороті зробив пуск снарядів.

Фото: Пропагандистські телеграм-канали

Унаслідок російського обстрілу загинуло щонайменше 5 людей, ще п'ятеро зазнали поранень. Точна інформація про кількість загиблих, постраждалих і пошкодження цивільної інфраструктури, транспортних засобів з'ясовується.

"Зі слів очевидців, люди почули звук літака в повітрі та побачили, як він при розвороті, зробив випуск снарядів. Внаслідок обстрілу відбулося пряме влучання невстановленого снаряда, ймовірно ракети, в мікроавтобус, де загинуло щонайменше п’ятеро людей та п’ятеро зазнали поранень", - заявив пресофіцер поліції.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження про порушення російськими військовими законів і звичаїв війни. Наразі триває досудове розслідування.