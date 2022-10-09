Окупанти розстріляли колону авто на Херсонщині – багато загиблих: фото

Вранці 7 жовтня російські окупанти вчинили черговий воєнний злочин: з військового літака розстріляли колону цивільних авто, які стояли в черзі на понтонну переправу біля Дар'євського мосту в Херсонській області, інформує Апостроф.

Про це повідомив пресофіцер поліції Херсонської області Андрій Кований для Суспільного.

Колона автомобілів із мирними українцями стояла в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту на Херсонщині - раптом люди почули звук літака в повітрі, який на розвороті зробив пуск снарядів.

Фото: Пропагандистські телеграм-канали

Унаслідок російського обстрілу загинуло щонайменше 5 людей, ще п'ятеро зазнали поранень. Точна інформація про кількість загиблих, постраждалих і пошкодження цивільної інфраструктури, транспортних засобів з'ясовується.

"Зі слів очевидців, люди почули звук літака в повітрі та побачили, як він при розвороті, зробив випуск снарядів. Внаслідок обстрілу відбулося пряме влучання невстановленого снаряда, ймовірно ракети, в мікроавтобус, де загинуло щонайменше п’ятеро людей та п’ятеро зазнали поранень", - заявив пресофіцер поліції.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження про порушення російськими військовими законів і звичаїв війни. Наразі триває досудове розслідування.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
«Зараз не час для слабкодухих, не кажучи вже про продавців автомобілів» — Майкл Феллон«Зараз не час для слабкодухих, не кажучи вже про продавців автомобілів» — Майкл Феллон
Польща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в УкраїніПольща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в Україні
Bloomberg: Росія не зможе швидко завдати тактичний ядерний удар по Україні, названа причинаBloomberg: Росія не зможе швидко завдати тактичний ядерний удар по Україні, названа причина
Маск виправдався за свій допис: Безумовно, ми на боці України!Маск виправдався за свій допис: Безумовно, ми на боці України!
Блок рекламы


Похожие новости
Ракетний удар по Запоріжжю: збільшилась кількість загиблих та пораненихРакетний удар по Запоріжжю: збільшилась кількість загиблих та поранених
Літак розбився на росії: є фото з місця подійЛітак розбився на росії: є фото з місця подій
Окупанти з літака обстріляли колону цивільних авто на Херсонщині, загинули п’ятеро людейОкупанти з літака обстріляли колону цивільних авто на Херсонщині, загинули п’ятеро людей
У Лимані розпочали ексгумацію тіл жертв російських окупантів: фото й відеоУ Лимані розпочали ексгумацію тіл жертв російських окупантів: фото й відео
Вибух на Кримському мості: з'явилися фото, зроблені з космосуВибух на Кримському мості: з'явилися фото, зроблені з космосу
Нічний удар по Запоріжжю: з'явилися нові фото та дані про жертвиНічний удар по Запоріжжю: з'явилися нові фото та дані про жертви
На Херсонщині ліквідовано великий склад боєприпасів РФ — речник Одеської ОВАНа Херсонщині ліквідовано великий склад боєприпасів РФ — речник Одеської ОВА
Окупанти та колаборанти почали тікати з Нової Каховки та Старобільського – Генштаб ЗСУОкупанти та колаборанти почали тікати з Нової Каховки та Старобільського – Генштаб ЗСУ
Окупанти обстріляли три громади в Сумській області: пошкоджено інфраструктурні об'єктиОкупанти обстріляли три громади в Сумській області: пошкоджено інфраструктурні об'єкти
"Пряме влучання": окупанти з літака обстріляли автоколону цивільних, багато жертв"Пряме влучання": окупанти з літака обстріляли автоколону цивільних, багато жертв
Последние новости
Подгружаем последние новости