Окупанти обстріляли три громади в Сумській області: пошкоджено інфраструктурні об'єкти

В області зафіксовано понад 50 влучань.

Окупанти обстріляли три громади в Сумській області: пошкоджено інфраструктурні об'єкти
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

Російські окупаційні війська у неділю, 9 жовтня, обстріляли три громади Сумської області. Зафіксовано понад 50 влучань, заявив голова ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Війська РФ обстріляли із РСЗВ Шалигинську громаду. Зафіксовано 30 влучань. Окупанти відкрили вогонь із САУ по Ворожбянській громаді. - 21 удар. Пошкоджені приватні будинки та інфраструктурні об'єкти. За попередніми даними, постраждалих немає.

Із міномету російські війська обстріляли Великописарівську громаду.


Анна Конюченко, ZN.ua





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