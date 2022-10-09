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2022-10-09
Окупанти обстріляли три громади в Сумській області: пошкоджено інфраструктурні об'єкти
В області зафіксовано понад 50 влучань.
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram
Російські окупаційні війська у неділю, 9 жовтня, обстріляли три громади Сумської області. Зафіксовано понад 50 влучань, заявив голова ОВА Дмитро Живицький у
Війська РФ обстріляли із РСЗВ Шалигинську громаду. Зафіксовано 30 влучань. Окупанти відкрили вогонь із САУ по Ворожбянській громаді. - 21 удар. Пошкоджені приватні будинки та інфраструктурні об'єкти. За попередніми даними, постраждалих немає.
Із міномету російські війська обстріляли Великописарівську громаду.
Анна Конюченко, ZN.ua