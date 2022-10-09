Окупанти обстріляли три громади в Сумській області: пошкоджено інфраструктурні об'єкти

Російські окупаційні війська у неділю, 9 жовтня, обстріляли три громади Сумської області. Зафіксовано понад 50 влучань, заявив голова ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Війська РФ обстріляли із РСЗВ Шалигинську громаду. Зафіксовано 30 влучань. Окупанти відкрили вогонь із САУ по Ворожбянській громаді. - 21 удар. Пошкоджені приватні будинки та інфраструктурні об'єкти. За попередніми даними, постраждалих немає.

Із міномету російські війська обстріляли Великописарівську громаду.