Росія замість ядерної зброї активізувала Лукашенка, щоб відтягнути ЗСУ — Міноборони Литви

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Білорусь офіційно звинуватила Україну в нібито "підготовці нападу", щоб відвести ЗСУ на кордон із фронту.

"Замість тактичної ядерної зброї активізують Лукашенка (самопроголошеного президента Білорусі Аляксандра Лукашенка - ред.). Вчора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на неї. Мета – відвести якомога більше українських сил із фронту на кордон із Білоруссю", - наголосив Анушаускас у Twitter.

Білорусь офіційно звинуватила Україну у нібито підготовці удару по її території. Послу України в Мінську Ігорю Кизиму ввечері 8 жовтня вручили дипломатичну ноту. Україна обвинувачення білоруської сторони відкидає та називає провокаціями, які можуть грати на руку Росії.