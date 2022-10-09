Росія замість ядерної зброї активізувала Лукашенка, щоб відтягнути ЗСУ — Міноборони Литви

РФ прагне, щоб Україна відтягнула свої війська із фронту на кордон із Білоруссю, інформує ZN.ua.

Росія замість ядерної зброї активізувала Лукашенка, щоб відтягнути ЗСУ — Міноборони Литви
© Сайт Президента Республики Беларусь

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Білорусь офіційно звинуватила Україну в нібито "підготовці нападу", щоб відвести ЗСУ на кордон із фронту.

"Замість тактичної ядерної зброї активізують Лукашенка (самопроголошеного президента Білорусі Аляксандра Лукашенка - ред.). Вчора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на неї. Мета – відвести якомога більше українських сил із фронту на кордон із Білоруссю", - наголосив Анушаускас у Twitter.

Білорусь офіційно звинуватила Україну у нібито підготовці удару по її території. Послу України в Мінську Ігорю Кизиму ввечері 8 жовтня вручили дипломатичну ноту. Україна обвинувачення білоруської сторони відкидає та називає провокаціями, які можуть грати на руку Росії.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
«Зараз не час для слабкодухих, не кажучи вже про продавців автомобілів» — Майкл Феллон«Зараз не час для слабкодухих, не кажучи вже про продавців автомобілів» — Майкл Феллон
Польща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в УкраїніПольща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в Україні
Bloomberg: Росія не зможе швидко завдати тактичний ядерний удар по Україні, названа причинаBloomberg: Росія не зможе швидко завдати тактичний ядерний удар по Україні, названа причина
Маск виправдався за свій допис: Безумовно, ми на боці України!Маск виправдався за свій допис: Безумовно, ми на боці України!
Блок рекламы


Похожие новости
Санкції та небачувана інфляція: за наказом Лукашенка почали порушувати кримінальні справи проти білорусів за зростання цінСанкції та небачувана інфляція: за наказом Лукашенка почали порушувати кримінальні справи проти білорусів за зростання цін
Понад 400 росіян вирушили на "концерт Кобзона": зведення втрат армії РФ в УкраїніПонад 400 росіян вирушили на "концерт Кобзона": зведення втрат армії РФ в Україні
У путіна звинуватили своїх же в підриві Кримського мосту: "Кремль наказав Міноборони рф..."У путіна звинуватили своїх же в підриві Кримського мосту: "Кремль наказав Міноборони рф..."
У ЗСУ попереджають, що росіяни можуть мститися за Кримський містУ ЗСУ попереджають, що росіяни можуть мститися за Кримський міст
В РФ посилюється критика військового керівництва на тлі невдач на полі бою — Міноборони БританіїВ РФ посилюється критика військового керівництва на тлі невдач на полі бою — Міноборони Британії
Кримський міст: поки росЗМІ намагаються заспокоїти росіян, у Госдумі жаліються на "війну без правил"Кримський міст: поки росЗМІ намагаються заспокоїти росіян, у Госдумі жаліються на "війну без правил"
Росіяни могли доставити 20 дронів-камікадзе "Шахід-136" у Білорусь – тероборонаРосіяни могли доставити 20 дронів-камікадзе "Шахід-136" у Білорусь – тероборона
Макрон оголосив про створення фонду для закупівлі зброї для УкраїниМакрон оголосив про створення фонду для закупівлі зброї для України
Путін боїться, що якщо українці збудують своє майбутнє росіяни захочуть того ж – ХараріПутін боїться, що якщо українці збудують своє майбутнє росіяни захочуть того ж – Харарі
Борель просить ЄС визначитись із закупівлями зброї для УкраїниБорель просить ЄС визначитись із закупівлями зброї для України
Последние новости
Подгружаем последние новости