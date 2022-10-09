У Німеччині готуються до диверсій на об’єктах енергетики

В Німеччині побоюються збільшення атак на інфраструктуру та можливих диверсій. Про такі ризики для країни попередив командувач територіального командування Бундесверу генерал Карстен Брейєр в інтерв’ю «Bild am Sonntag».

«Ми у командуванні, насамперед готові до гібридних загроз. Це стан між не зовсім миром, але й не війною», - заявив він.

Генерал зазначив, що після випадків польотів дронів над казармами та військовими об’єктами, а також вибухів на газопроводах Nord Stream, в обороні Німеччини посилили свою готовність до можливих нових атак.

«Мова не йде про ворожу армію з солдатами і танками, яка атакує нашу країну. Але можливі атак на інфраструктуру, які покликані посіяти невпевненість серед населення та похитнути довіру до нашої держави», - сказав Брейєр

Він додав, що розслідування атаки на газопроводи «Північного потоку» все ще триває, і, можливо, ніхто й ніколи не зможе достеменно довести, хто за цим стоїть, але така гібридна ситуація між війною та миром «завжди передбачає кілька ударів».

«Кожна підстанція, кожна електростанція, кожен трубопровід можуть бути атаковані, можуть стати можливою ціллю. Німеччина повинна стежити за цим і прислухатися до своїх служб безпеки, поки плануються можливі атаки, які є найбільш ймовірними сценаріями. Але ви не можете захистити кожен стовп електропередач», - зазначив генерал.

Він додав, що напад Росії на Україну та нова безпекова ситуація в Європі показали, що війна в Європі знову можлива.