ЄС стає складніше зберігати єдність та запроваджувати санкції проти РФ — прем’єр-міністр Естонії

На думку Каллас, причинами є «втома від війни» та «початок внутрішніх проблем» у країнах блоку, інформує ZN.ua.

ЄС стає складніше зберігати єдність та запроваджувати санкції проти РФ — прем’єр-міністр Естонії
© Википедия

ЄС стає складніше зберігати єдність та запроваджувати санкції проти Росії. Про це заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв’ю The Telegraph.

На її думку, «втома від війни» та «початок внутрішніх проблем» у країнах ЄС сприяють тому, що блоку «все важче підтримувати єдність» у питанні санкцій проти РФ.

«Запроваджувати санкції стає все складніше, і залишилося не так багато елементів, проти яких ми можемо застосувати санкції. Це проблема», - сказала вона.

При цьому Каллас переконана, що «Україна має виграти цю війну».

«Росія тероризує нас, щоб ми відмовилися від своїх рішень», — сказала вона, маючи на увазі ядерні погрози Путіна.

«Коли мова йде про Путіна, звичайно, він є військовим злочинцем і має бути притягнутий до відповідальності за злочини, які скоїв», — додала Каллас.

Вона вважає, що Захід не повинен вести переговори з главою Кремля.

«І не треба вести переговори з терористами, бо їм це вигідно. Ми заплатимо більшу ціну в довгостроковій перспективі», - зазначає Каллас.

Раніше Каллас критикувала Францію та Німеччину за наполягання на якнайшвидшому укладенні мирної угоди на початку війни. Вона визнала, що все ще стурбована тим, що західні союзники можуть підштовхнути Україну до «передчасного миру, до якого вони насправді не готові».

На її думку, важливо продовжувати підтримувати Україну.

«Я вірю, що більші країни, які мають набагато більші запаси, також можуть знайти щось, що вони можуть дати, тому що єдиний спосіб зупинити цю війну — це перемога України. Диктатор розуміє лише силу, це уроки, які ми винесли з нашої історії, і з того, що відбувається прямо зараз», - зазначила Каллас.

Також вона вважає, що Естонія опинилася б «на лінії вогню» Путіна, якби «мовчала» про Україну.

«Після України він поклав око на Молдову. Він націлюється на Грузію, на країни Балтії. Він був дуже відкритим щодо цього. Єдиний спосіб зупинити це - допомогти Україні виграти цю війну», - заявила Каллас.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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