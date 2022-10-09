Російські окупанти з початку війни вбили 421 дитину в Україні — Офіс генпрокурора

Станом на ранок 9 жовтня 2022 року понад 1 219 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення РФ . За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 421 дитина загинула та понад 798 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Наголошується, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними Офісу генпрокурора, найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 405, Харківській - 252, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Запорізькій - 62, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 30.

Зокрема, 6-7 жовтня внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя поранення отримали двоє дітей 4 та 9 років. Також в ніч на 9 жовтня загарбники знову здійснили масований ракетний обстріл об’єктів житлової інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок атаки поранено шість дітей.

Бомбардуваннями та обстрілами війська РФ пошкодили 2 608 закладів освіти в Україні, з них 313 зруйнували повністю.

В Офісі генпрокурора нагадали, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.