Російські окупанти з початку війни вбили 421 дитину в Україні — Офіс генпрокурора

Понад 798 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості, інформує ZN.ua.

Станом на ранок 9 жовтня 2022 року понад 1 219 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 421 дитина загинула та понад 798 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Наголошується, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними Офісу генпрокурора, найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 405, Харківській - 252, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Запорізькій - 62, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 30.

Зокрема, 6-7 жовтня внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя поранення отримали двоє дітей 4 та 9 років. Також в ніч на 9 жовтня загарбники знову здійснили масований ракетний обстріл об’єктів житлової інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок атаки поранено шість дітей.

Бомбардуваннями та обстрілами війська РФ пошкодили 2 608 закладів освіти в Україні, з них 313 зруйнували повністю.

В Офісі генпрокурора нагадали, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Крім того, працює платформа «Діти війни», на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок агресії РФ.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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