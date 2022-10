Удар по Кримському мосту зачапає особисто Путіна — британська розвідка

Вибух вранці 8 жовтня пошкодив Кримський міст та зруйнував приблизно 250 м двох із чотирьох проїзних частин автомобільної частини мосту. Ймовірно транзит деяких транспортних засобів двома іншими проїжджими частинами відновлено, але пропускна здатність буде серйозно знижена. Так само як і невідомий ступінь пошкодження залізничного переїзду, але будь-яке серйозне порушення його пропускної здатності, ймовірно, матиме значний вплив на і без того напружену здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України, зазначають в розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Залізничний переїзд на Кримському мосту було відкрито для вантажних перевезень лише в червні 2020 року, але лінія відіграла ключову роль у переміщенні важкої військової техніки на південний фронт під час вторгнення.

«Цей інцидент, ймовірно, сильно торкнеться президента Путіна. Це сталося через кілька годин після його 70-річчя, він особисто спонсорував і відкрив міст, а підрядником його будівництва був його друг дитинства Аркадій Ротенберг», - зазначають аналітики.

Також останніми місяцями колишній охоронець Путіна, а нині командувач Нацгвардією Росії Віктор Золатов, публічно запевняв у безпеці мосту.