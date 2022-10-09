Удар по Кримському мосту зачапає особисто Путіна — британська розвідка

Ймовірно рух на мосту вдасться ще частково відновити, але він сильно змінить російську логістику на півдні, інформує ZN.ua.

Удар по Кримському мосту зачапає особисто Путіна — британська розвідка
© Getty Images

Вибух вранці 8 жовтня пошкодив Кримський міст та зруйнував приблизно 250 м двох із чотирьох проїзних частин автомобільної частини мосту. Ймовірно транзит деяких транспортних засобів двома іншими проїжджими частинами відновлено, але пропускна здатність буде серйозно знижена. Так само як і невідомий ступінь пошкодження залізничного переїзду, але будь-яке серйозне порушення його пропускної здатності, ймовірно, матиме значний вплив на і без того напружену здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України, зазначають в розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Залізничний переїзд на Кримському мосту було відкрито для вантажних перевезень лише в червні 2020 року, але лінія відіграла ключову роль у переміщенні важкої військової техніки на південний фронт під час вторгнення.

«Цей інцидент, ймовірно, сильно торкнеться президента Путіна. Це сталося через кілька годин після його 70-річчя, він особисто спонсорував і відкрив міст, а підрядником його будівництва був його друг дитинства Аркадій Ротенберг», - зазначають аналітики.

Також останніми місяцями колишній охоронець Путіна, а нині командувач Нацгвардією Росії Віктор Золатов, публічно запевняв у безпеці мосту.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 October 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/FEGhiU7s8U

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/IuMKDQ1Xt6

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) October 9, 2022

.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
«Зараз не час для слабкодухих, не кажучи вже про продавців автомобілів» — Майкл Феллон«Зараз не час для слабкодухих, не кажучи вже про продавців автомобілів» — Майкл Феллон
Польща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в УкраїніПольща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в Україні
Bloomberg: Росія не зможе швидко завдати тактичний ядерний удар по Україні, названа причинаBloomberg: Росія не зможе швидко завдати тактичний ядерний удар по Україні, названа причина
Маск виправдався за свій допис: Безумовно, ми на боці України!Маск виправдався за свій допис: Безумовно, ми на боці України!
Блок рекламы


Похожие новости
Ракетний удар по Запоріжжю: збільшилась кількість загиблих та пораненихРакетний удар по Запоріжжю: збільшилась кількість загиблих та поранених
Стан Кримського мосту після вибуху оцінили в Криму та в УкраїніСтан Кримського мосту після вибуху оцінили в Криму та в Україні
Західні ЗМІ про вибух на Кримському мосту: Це удар по самолюбству Путіна, чи застосує він ядерну зброю?Західні ЗМІ про вибух на Кримському мосту: Це удар по самолюбству Путіна, чи застосує він ядерну зброю?
Вибух на Кримському мості: з'явилися фото, зроблені з космосуВибух на Кримському мості: з'явилися фото, зроблені з космосу
Нічний удар по Запоріжжю: з'явилися нові фото та дані про жертвиНічний удар по Запоріжжю: з'явилися нові фото та дані про жертви
У путіна звинуватили своїх же в підриві Кримського мосту: "Кремль наказав Міноборони рф..."У путіна звинуватили своїх же в підриві Кримського мосту: "Кремль наказав Міноборони рф..."
Колись НАТО боялося перемоги Путіна. Тепер воно турбується про його поразку – BloombergКолись НАТО боялося перемоги Путіна. Тепер воно турбується про його поразку – Bloomberg
У Криму було хмарно: Зеленський прокоментував вибухи на мостуУ Криму було хмарно: Зеленський прокоментував вибухи на мосту
Різниця в один день: супутникові знімки Кримського мосту до і після вибухуРізниця в один день: супутникові знімки Кримського мосту до і після вибуху
Ремонт ділянки Кримського мосту, що обрушилася, займе місяці - фінський експертРемонт ділянки Кримського мосту, що обрушилася, займе місяці - фінський експерт
Последние новости
Подгружаем последние новости