Білорусь офіційно висунула звинувачення Україні, з'явилася жорстка реакція МЗС: "Має перестати..."
Білоруська сторона викликала українського посла та офіційно звинуватила Україну в нібито підготовці удару по території Білорусі.
МЗС України оприлюднило
"Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інcинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України", — сказано в заяві.
Українські дипломати також закликали білоруський народ не піддаватися на провокації.
"Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН. Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України", — наголосили в українському МЗС.