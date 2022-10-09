Білорусь офіційно висунула звинувачення Україні, з'явилася жорстка реакція МЗС: "Має перестати..."

Білоруська сторона викликала українського посла та офіційно звинуватила Україну в нібито підготовці удару по території Білорусі.

МЗС України оприлюднило заяву , в якій відповіло за чергову провокацію з боку Білорусі.

Ввечері 8 жовтня до МЗС Білорусі було запрошено посла України в Мінську Ігоря Кизима, якому була вручена дипломатична нота. В ноті білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусі.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інcинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України", — сказано в заяві.

Українські дипломати також закликали білоруський народ не піддаватися на провокації.