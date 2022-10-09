Загарбники знову обстріляли Миколаївську область — голова ОВА

На щастя, постраждалих немає.

Загарбники знову обстріляли Миколаївську область — голова ОВА
Фото ілюстративне

Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Вчора, 8 жовтня, два ворожі дрони-камікадзе намагалися атакувати Миколаївський район, але їх знищили українські сили протиповітряної оборони.

У Баштанському районі вчора, близько 17:00 від обстрілів РФ постраждала Широківська громада. Також ворожі обстріли були зафіксовані близько 00:00, 09:10, 02:00, 02:30 та 05:00.

«Влучання у вже зруйнований дитячий садочок та сільськогосподарське підприємство за межами населеного пункту. Постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти продовжують обстріли Березнегуватської громади. Минулої доби орієнтовно о 12:31, 13:12, 20:00, 20:04 загарбники вдарили по населених пунктах та прилеглих територіях.

А сьогодні, 9 жовтня, о 02:43, 02:51, 02:53 вибухи лунали за межами сіл. На щастя, постраждалих немає. Однак інформація щодо руйнувань уточнюється.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, повідомляє голова ОВА.

Також вчора над Миколаївщиною було збито безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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