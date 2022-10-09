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2022-10-09
Окупанти знову вдарили по Запоріжжю - багато загиблих: фото та відео
У ніч на 9 жовтня російські окупанти вчергове завдали ракетного удару по житловим будинках та цивільній інфраструктурі Запоріжжя, як це було й 6 жовтня. Внаслідок обстрілу, за попередньою інформацією, загинуло 17 мирних жителів.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.
За його даними, пошкоджено багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста. Зокрема, зруйновано п'ять приватних будинків та близько 40 – постраждало. Комунальні служби вже почали ліквідацію наслідків ворожих обстрілів.
Він висловив щирі співчуття рідним 17-ти загиблих.
Фото: t.me/zaborzp
Фото: t.me/zaborzp
Фото: t.me/starukhofficial
Фото: t.me/zaborzp
Фото: t.me/zaborzp
Фото: t.me/zaborzp
Фото: t.me/zaborzp
Катерина Глянько, Апостроф