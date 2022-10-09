Окупанти знову вдарили по Запоріжжю - багато загиблих: фото та відео

У ніч на 9 жовтня російські окупанти вчергове завдали ракетного удару по житловим будинках та цивільній інфраструктурі Запоріжжя, як це було й 6 жовтня. Внаслідок обстрілу, за попередньою інформацією, загинуло 17 мирних жителів.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

За його даними, пошкоджено багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста. Зокрема, зруйновано п'ять приватних будинків та близько 40 – постраждало. Комунальні служби вже почали ліквідацію наслідків ворожих обстрілів.

Він висловив щирі співчуття рідним 17-ти загиблих.

Фото: t.me/zaborzp

Фото: t.me/zaborzp

Фото: t.me/starukhofficial

Фото: t.me/zaborzp

Фото: t.me/zaborzp

Фото: t.me/zaborzp

Фото: t.me/zaborzp

Раніше ми писали, у Запоріжжі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованих житлових будинків внаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупантами 6 жовтня. Станом на ранок 8 жовтня, за першою адресою з-під завалів п'ятиповерхового житлового будинку деблокували 13 загиблих, серед них одну дитину, врятовано шість людей, з яких чотирьох госпіталізували.
Катерина Глянько, Апостроф





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