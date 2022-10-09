Війська РФ обстріляли Чернігівську область: одна людина загинула

Чоловік отримав осколкові поранення в ліву лопатку.

Війська РФ обстріляли Чернігівську область: одна людина загинула
© ДПСУ Держприкордонслужба Telegram

У Чернігівській області у суботу, 8 жовня, внаслідок обстрілу військ РФ загинув мирний житель, який збирав у лісі гриби, інформує Оперативне командування "Північ" у Facebook.

"Жителі селища Мощенка Чернігівської області повідомили про виявлення в лісі тіла 31-річного чоловіка. На місці події з’ясувалося, що місцевий житель селища отримав осколочні поранення в ліву лопатку", - йдеться в повідомленні.

Військові закликали жителів прикордонних районів, Чернігівської області уникати прогулянок у лісі.


Анна Конюченко, ZN.ua





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