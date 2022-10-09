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2022-10-09
Війська РФ обстріляли Чернігівську область: одна людина загинула
Чоловік отримав осколкові поранення в ліву лопатку.
© ДПСУ Держприкордонслужба Telegram
У Чернігівській області у суботу, 8 жовня, внаслідок обстрілу військ РФ загинув мирний житель, який збирав у лісі гриби, інформує Оперативне командування "Північ" у
"Жителі селища Мощенка Чернігівської області повідомили про виявлення в лісі тіла 31-річного чоловіка. На місці події з’ясувалося, що місцевий житель селища отримав осколочні поранення в ліву лопатку", - йдеться в повідомленні.
Військові закликали жителів прикордонних районів, Чернігівської області уникати прогулянок у лісі.
Анна Конюченко, ZN.ua