Війська РФ обстріляли Чернігівську область: одна людина загинула

У Чернігівській області у суботу, 8 жовня, внаслідок обстрілу військ РФ загинув мирний житель, який збирав у лісі гриби, інформує Оперативне командування "Північ" у Facebook.

"Жителі селища Мощенка Чернігівської області повідомили про виявлення в лісі тіла 31-річного чоловіка. На місці події з’ясувалося, що місцевий житель селища отримав осколочні поранення в ліву лопатку", - йдеться в повідомленні.

Військові закликали жителів прикордонних районів, Чернігівської області уникати прогулянок у лісі.