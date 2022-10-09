Лукашенко визначився, звідки на Білорусь готувався напад

Білорусь офіційно звинуватила Україну у нібито підготовці удару по її території. Послу України в Мінську Ігорю Кизиму ввечері 8 жовтня вручили дипломатичну ноту.

Україна обвинувачення білоруської сторони відкидає та називає провокаціями, які можуть грати на руку Росії.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інcинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України», - наголошують у Міністерстві закордонних справ.

Українські дипломати закликали білоруський народ не піддаватися на провокації та нагадують, що Україна ніколи не зазіхала на чужі території і чітко дотримується норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН .

Натомість влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії у веденні агресивної війни проти України, йдеться у заяві.