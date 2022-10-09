"Ідіть на ***н, зрадники!": пропагандист не стримався після питання про Кримський міст, відео

Уранці в суботу, 8 жовтня, на Кримському мості стався потужний вибух і прокоментувати неприємну для РФ ситуацію запросили військового оглядача "Комсомольської правди" полковника у відставці Віктора Баранца.

Уродженець Харківської області, довірена особа Володимира Путіна Віктор Баранець з'явився в ефірі опозиційного ютуб-каналу "Популярна політика", інформує Апостроф.

Ведучі Іван Жданов та Руслан Шаведдінов, посміюючись, поцікавилися у кремлівського військового експерта, чи "захистили Кримський міст?", натякаючи на його матеріал "Як Росія захистить Кримський міст" 2018 року.

"Через власне розмандяйство пропустили машину з тротилом", - відповів сумно експерт, додавши, що його, на відміну від інтерв'юерів, це не тішить. "Цілком можливо, що в команді, яка завантажувала цю машину, був зрадник, який підкупив "батоном зелених грошей" непроросійського доглядача, який випустив автомобіль на міст", - висунув версію Баранець, помітивши, що зрадниками зараз кишить Росія, порівнявши їхню ймовірну кількість з блохами на дворовому собаці.

Ведучі, не перестаючи посміхатися, зауважили, що Віктор Баранець фактично сам є зрадником, бо народився на Харківщині та закінчив факультет журналістики Львівського вищого військово-політичного училища й спробували запитати про ракетні удари по Харкову. "Ренегат", у свою среду, спробував виправдатися на попереднє звинувачення, але ведучий жорстко зауважив офіцеру у відставці "Я тут ставлю питання".

"Ідіть на хрін, хлопці! Зрадники", - плюнув Баранець і вийшов із ефіру. "Ідіть ви на хрін", - парирували автори каналу. "Сука жирна", - охарактеризував Іван Жданов гостя, що пішов "по-англійськи", запевнивши, що знає подібних йому людей з дитинства. "Ця тварюка служила в Генштабі підлабузником", - розповів він правду про військового журналіста.


Олексій Руденко, Апостроф





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