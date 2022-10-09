У Росії створили «федеральне підприємство «ЗАЕС» – ЄС вважає станцію українською

Боррель закликав Росію виконати резолюцію МАГАТЕ та вивести з ядерного об'єкта свої війська та персонал «Росатома», інформує ZN.ua.

У Росії створили «федеральне підприємство «ЗАЕС» – ЄС вважає станцію українською
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Прем'єр-міністр Росії Міхаіл Мішустін, виконуючи рішення президента Владіміра Путіна, підписав «указ», який має «узаконити» переведення захопленої Запорізької АЕС «у власність» РФ.

«Створити федеральне державне унітарне підприємство "Запорізька атомна електростанція" (м. Москва), засноване на праві господарського ведення», - йдеться в документі.

Указ також містить пункт про призначення генерального директора атомної станції. Законного гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова окупанти викрали наприкінці минулого місяця. Мурашова вдалося звільнити, але виконувати свої обов'язки він більше не може.

Як ліцензована особа генеральний директор несе повну відповідальність за безпеку ядреного об'єкта. Україна поки що публічно не повідомляла, хто замінить Мурашова на цій посаді.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив дії російської влади. Заява Борреля опублікована на сайті ЄС.

«Європейський Союз рішуче засуджує указ президента Росії Путіна про незаконне захоплення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та створення там державного підприємства», - йдеться у заяві.

У ній нагадується позиція ЄС щодо спроби Росії анексувати саму Запорізьку область, а також Херсонську, Донецьку та Луганську. Європейський Союз засуджує і не визнає спроби анексії, отже, «укази» про захоплення ЗАЕС вважає незаконними та позбавленими юридичної сили.

Боррель також нагадав Росії про необхідність виконати резолюцію Міжнародного агентства з атомної енергії та вивести з атомної станції війська, техніку та персонал «Росатому». А також повернути контроль над об'єктом «його законному власнику – Україні».

«Посилена присутність МАГАТЕ на промисловому майданчику та безперешкодний доступ фахівців до станції необхідний. Зона демілітаризації має бути створена негайно, без шкоди для суверенітету та територіальної цілісності України», - зазначає Боррель, наголошуючи, що ці рішення – на користь безпеки всієї Європи.

ЄС рішуче підтримує зусилля гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у цьому напрямку.

Також Євросоюз непохитний у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України і вимагає від Росії негайно вивести свої війська та техніку з усієї території країни (включно з Донбасом і Кримом – ред.).

«Європейський Союз твердо стоїть на боці України і продовжуватиме надавати їй потужну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку, поки це необхідно», - підсумовується в заяві.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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