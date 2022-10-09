У Криму було хмарно: Зеленський прокоментував вибухи на мосту

Президент зазначив, що для окупантів єдиний вихід - добровільно здаватися в полон, інформує ZN.ua.

У Криму було хмарно: Зеленський прокоментував вибухи на мосту
© Офіс президента

Президент Володимир Зеленський прокоментував вибухи на Керченському мосту в окупованому Криму.

"Сьогодні на території нашої держави був непоганий і більшою мірою сонячний день. На значній території близько 20 градусів тепла і сонце. На жаль, у Криму було хмарно. Хоча й також тепло.

Але якими б не були хмари – українці знають, що робити. І знають, що наше майбутнє – сонячне. Це майбутнє без окупантів. На всій нашій території, зокрема і в Криму", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент ще раз звернувся до російьких військових, закликавщи їх здаватися в полон.

Ми гарантуємо всім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться у полон, збереження їхнього життя. Україна завжди дотримується усіх міжнародних норм і конвенцій. Будь-яких інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, ми їм не залишимо. І я знову і знову дякую всім українцям, хто воює й працює заради миру для України – заради звільнення усієї нашої землі".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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