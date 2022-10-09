Різниця в один день: супутникові знімки Кримського мосту до і після вибуху

У суботу, 8 жовтня, американська компанія Planet, яка щоденно аналізує супутникові знімки нашої планети, опублікувала два кадри з Кримським мостом, після підриву якого жителі окупованого півострова почали штурмувати магазини.

Знімки "до" та "після" опубліковано у Твіттері компанії Planet, інформує Апостроф .

Світлини були зроблені з космосу з проміжком всього в один день - у п'ятницю, 7 жовтня та сьогодні.

"Ця пара зображень PlanetScope, зроблених лише за один день 7 і 8 жовтня 2022 року, показує пошкоджений міст через Керченську протоку після потужного вибуху сьогодні. Це єдиний міст, який з'єднує Кримський півострів з материковою частиною Росії", - йдеться у анотації до фото.

На супутникових знімках, зроблені приблизно з п'ятикілометрової висоти, дуже чітко видно пошкодження, які виникли на споруді через потужний вибух.

Зокрема, помітно нагар на місці, де вирувала пожежа, стовп диму, який у південно-західному напрямку та прольоти дорожнього полотна, занурені у воду.

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