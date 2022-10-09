Розстріляли просто у погребі: нові факти злочинів РФ під Харковом, фото

У деокупованому населеному пункті Куп’янськ-Вузловий правоохоронці виявили тіла чотирьох мирних мешканців, яких розстріляли російські військовослужбовці, інформує Апостроф .

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За даними правоохоронці, мирних мешканців окупанти стратили у вересні. Російські військовослужбовці розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі домоволодіння.

Жертвами окупантів стали 73-річна власниця будинку та сусідська родина - 71-річна жінка, її онук та невістка, тіла яких знайшли з ознаками насильницької смерті. За даними прокуратури, у всіх громадян кульові поранення в області грудної клітини та голови.

"Під час огляду погреба виявлено гільзи від автомату Калашникова. Загиблих поховали родичі та сусіди на території їх домоволодінь", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що після знахідки у Куп’янську-Вузловому тіла загиблих мирних мешканців направили на експертизу.