Ремонт ділянки Кримського мосту, що обрушилася, займе місяці - фінський експерт

Ремонт ділянки дороги Керчинського мосту, що обрушився внаслідок вибуху, займе місяці, вважає Мінна Торккелі, директор Департаменту технологій та навколишнього середовища Агентства залізниць Фінляндії.

За його словами, якби в Росії були прольоти моста потрібного розміру, процес пішов би набагато швидше.

"Але я можу собі уявити, що у них теж немає кожної балки різних розмірів", - оцінює Торккелі, передає YLE .

Росія заявила, що залізничний рух мостом буде відновлено сьогодні.

"Мушу сказати, що це звучить як швидка операція, але це можливо", - оцінив експерт.

Торккелі спирається на інформацію ЗМІ при оцінці збитків, завданих мосту. Він каже, що якщо залізничний міст зроблено із сталі, то ушкодження обов'язково будуть. Однак не виключено, що основні опори мосту не постраждали.

Увечері 8 жовтня компанія Grand Service Express, яка обслуговує рейси між Кримом та Росією, повідомила про те, що ввечері з півострова вирушили два потяги до Москви та Санкт-Петербурга. Залізничний рух мостом, що з'єднує Крим з материковою частиною Росії, відновився після того, як вибух пошкодив конструкцію в суботу.

«Потяги проходитимуть Кримським мостом», — йдеться у повідомленні компанії в Telegram.