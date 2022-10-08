Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості

Вранці 8 жовтня на Керченському мосту, що сполучає окупований Крим із материковою частиною Росії, пролунав вибух. На залізничній частині мосту спалахнув потяг з паливом, на автомобільній – обвалилися два прольоти.

Російські чиновники та пропагандисти стверджують, що «міст пошкоджений, але не зруйнований», проте реальні масштаби руйнувань помітні на супутникових знімках PlanetScope.

«На цій парі знімків, зроблених з різницею в один день, 7 і 8 жовтня 2022 року, видно пошкоджений сильним вибухом міст через Керченську протоку. Це єдиний міст, що з'єднує Кримський півострів із материковою частиною Росії», – йдеться у підписі до фото.