Новостей.COM ⇒
2022-10-08
Вибух на Кримському мосту: загинуло щонайменше троє людей
Незаконно збудований Кримський міст є головною артерією, яка з’єднує Росію та окупований нею український півострів, інформує
© Слідчий комітет РФ
Внаслідок вибуху на Кримському мосту, який стався вранці 8 жовтня, за попередніми даними, загинуло троє людей,
Російські слідчі кажуть, що загинули пасажири легкового авто, яке їхало поряд з вантажівкою, яка вибухнула. З води вже дістали тіла чоловіка та жінки, їхні особи встановлюють.
Також повідомляється, що вантажний автомобіль належав жителю Краснодарського краю.
Анастасія Дейна, ZN.ua