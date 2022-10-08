Вибух на Кримському мосту: загинуло щонайменше троє людей

Внаслідок вибуху на Кримському мосту, який стався вранці 8 жовтня, за попередніми даними, загинуло троє людей, повідомив Слідчий комітет Росії.

Російські слідчі кажуть, що загинули пасажири легкового авто, яке їхало поряд з вантажівкою, яка вибухнула. З води вже дістали тіла чоловіка та жінки, їхні особи встановлюють.

Також повідомляється, що вантажний автомобіль належав жителю Краснодарського краю.