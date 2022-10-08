У Росії пролунав вибух на аеродромі з бомбардувальниками: фото з супутника

У п'ятницю, 7 жовтня, на аеродромі "Шайківка" в Росії, де розташовується 52-й бомбардувальний полк, стався вибух. На ньому базуються бомбардувальники Ту-22М3, якими росіяни регулярно атакують Україну. У мережі з'явилися супутникові знімки з аеродрому.

Ними поділився американський аналітик Тайлер Роговей у Twitter .

"Шайківка" знаходиться за 225 кілометрів від півночної частини України. На супутникових фото, що зроблені орієнтовно о 14:45 за місцевим часом 7 жовтня, слідів удару не видно. Ймовірно, вибух стався в іншій частині летовища, яку не видно на знімках.

На кадрах із супутників видно два перехоплювачі Міг-31 Foxbat, а також сили ППО.

Російські джерела видали версію, що дрон збили, тому він нібито не влучив в аеродром. Згодом вибухи підтвердив губернатор Калузької області Владислав Шапша. Він зазначив, що аеродром нібито потрапив під атаку українського дрона-камікадзе.

Росіяни зазначають, що ніхто не постраждав, як й інфраструктура та техніка. Також немає відео та фото, які би доказали що до інциденту причетний український дрон.

Український журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram написав свою версію, що трапилось на аеродромі. За його словами, причина вибуху - іранський дрон-камікадзе.

"Іранській безпілотник, запущений в бік України, впав і вибухнув на російському аеродромі в Калузі", - зазначив він, інформує Апостроф .

Фото: Twitter.com/Aviation_Intel

Фото: Twitter.com/Aviation_Intel

Фото: Twitter.com/Aviation_Intel