Окупанти розкручують версію підриву фури на Кримському мості: фото та відео

Російські медіа намагаються поширити меседж, що підрив на Кримському мосту спричинила вантажівка, навантажена вибухівкою, інформує Апостроф .

"Апостроф" зібрав інформацію.

За словами російських медійників, на Кримському мосту вибухнула фура, яка, імовірно, виїхала з Краснодара. Червона вантажівка, нібито начинена вибухівкою і з пробігом 870 000 км, змогла пройти через пост державної інспекції безпеки дорожнього руху й здетонувала на мосту, спричинивши обвал автомобільного прольоту й пошкодивши залізничні колії.

У мережі з'явилися кадри, на яких начебто видно вантажівку: у її причіп заглянули, але нічого підозрілого не виявили, тому вона продовжила рух. Крім того, працівники ДІБДД розповіли, що водій був спокійним, показав усі документи.

Щодо власника фури, то ним оголосили якогось Бориса Юсубова з Краснодара, який нібто продав вантажівку, а новий власник не переоформив її на себе.

За попередньою інформацією, відомо про трьох загиблих унаслідок вибуху на Кримському мосту.