"Не Кримом єдиним": з'явилися деталі масштабної НП в Іловайську, у окупантів великі проблеми

"Не Кримом єдиним": з'явилися деталі масштабної НП в Іловайську, у окупантів великі проблеми

У ніч проти 8 жовтня після потужного вибуху в окупованому Іловайську виникла пожежа на паливному залізничному складі окупантів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Не Кримом єдиним. Вночі Бавовна оселилась на залізничному вузлі в Іловайську. В окупантів гарно пригоріло. Щонайменш, нова проблема з топливом для військової техніки окупантів гарантована. Мабуть, знов хтось невдало кинув недопалок ;)", — написав він під кадрами НП.

Від лінії фронту до Іловайська в Донецькій області – близько 38 кілометрів. Місцева окупаційна "влада" говорить про приліт шести ракет із HIMARS.

"Ще й вантажний состав в Іловайську. Місцеві повідомляють про досить потужний вибух та подальшу детонацію вночі. В окупантів тепер велики проблеми з постачанням з обох боків", — додав Андрющенко.

Нагадаємо, вранці у суботу, 8 жовтня, на Кримському мосту стався сильний вибух, рух мостом перекритий. Там у вантажному поїзді вибухнули і спалахнули цистерни з паливом. В результаті НП два автомобільні прольоти мосту частково обрушені.


Тарас Галушко, politeka.net





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