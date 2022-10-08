Що зараз відбувається на Кримському мосту: свіжі фото та відео

Один вибух на Кримському мосту спричинив серйозні руйнування - знищені одразу два прольоти та пошкоджене залізничне полотно, інформує Апостроф.

"Апостроф" зібрав фото й відео з Кримського мосту після підриву.

Кримський міст унаслідок вибуху зазнав серйозних руйнувань: під водою опинилися два автомобільні прольоти, пошкоджені залізничні колії, через що в найближчі тижні міст буде абсолютно непридатний для використання.

При цьому раніше російські пропагандисти заявляли, що його охороняють і з води, і з землі і з неба, але як виявилося незаконно збудована переправа не витримала навіть один вибух.


Ліза Бровко, Апостроф





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