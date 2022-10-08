ЗСУ завдали потужного удару по складу в Іловайську: фото та відео

У ніч на 8 жовтня Збройні Сили України завдали ракетних ударів по складу тимчасово окупованого Росією Іловайська Донецької області. Внаслідок обстрілу сталася потужна пожежа.

Відповідне відео пожежі опублікував місцевий Telegram-канал "Тихий Иловайск".

Окупаційна влада захоплених у 2014 році територій Донецької області повідомляє, що було випущено шість ракет РСЗВ HIMARS.

"Потрапляння та займання ПТО дизель поїздів та тепловозів. Попередньо прильоти в районі вулиць Пролетарська, Червонопрапорна, Комуністична", - йдеться у повідомленні "Тихого Иловайска".

Водночас, українські паблики інформують, що потужна пожежа сталася на паливному складі залізничного транспорту.

Фото: t.me/ilovaysc

Раніше "Апостроф" писав, що розплатою за Іловайськ у 2014 році також став розгром українськими захисниками російської армії у Балаклії Харківської області. На дорогах в окрузі скрізь розбита та покинута техніка окупантів.