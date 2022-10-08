Тепер Кримський міст захищатиме ФСБ

Російський президент Владімір Путін на тлі сьогоднішньої ситуації з Кримський мостом підписав указ про посилення заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, Кримського мосту і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим. Про це повідомляє російський "Интерфакс", пояснюючи, що тепер безпека мосту - сфера відповідальності Федеральної служби безпеки РФ.

"Покласти на Федеральну службу безпеки Російської Федерації повноваження щодо організації та координації заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомосту Російська Федерація – півострів Крим і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим у період їхньої експлуатації", - цитує ЗМІ слова пресслужби Кремля, інформує ZN.ua .