Тепер Кримський міст захищатиме ФСБ

Невже господар Кремля більше нікому не довіряє?!

Російський президент Владімір Путін на тлі сьогоднішньої ситуації з Кримський мостом підписав указ про посилення заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, Кримського мосту і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим. Про це повідомляє російський "Интерфакс", пояснюючи, що тепер безпека мосту - сфера відповідальності Федеральної служби безпеки РФ.

"Покласти на Федеральну службу безпеки Російської Федерації повноваження щодо організації та координації заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомосту Російська Федерація – півострів Крим і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим у період їхньої експлуатації", - цитує ЗМІ слова пресслужби Кремля, інформує ZN.ua.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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