У Росії призначили командувача окупаційних військ в Україні

Раніше генерал Суровікін командував угрупуванням окупаційних військ на півдні України, інформує ZN.ua.

У Росії призначили командувача окупаційних військ в Україні
© Міноборони РФ

У Росії на тлі поразок на фронті призначили командувача окупаційних військ у війні проти України, ним став генерал армії Сєргєй Суровікін.

«Рішенням міністра оборони РФ (Сєргєя Шойгу – ред.) командувачем об'єднаного угрупування сил у районі проведення «спеціальної військової операції» призначено Сєргєя Суровікіна», - заявив на брифінгу офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков.

До призначення Суровікіна угруповання окупаційних військ не мало спільного командира. Сам генерал раніше командував Південною групою військ, змінивши на цій посаді Геннадія Жидка.

До російського вторгнення в Україну Сєргєй Суровікін воював у Чечні, Афганістані та Сирії. Командував Східним військовим округом ЗС Росії (з 2013 року), у 2017 році очолив Повітряно-космічні війська Росії та угруповання російських військ у Сирії.

У серпні минулого року президент РФ Владімір Путін присвоїв йому звання генерала армії.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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