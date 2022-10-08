У Росії призначили командувача окупаційних військ в Україні
Раніше генерал Суровікін командував угрупуванням окупаційних військ на півдні України, інформує
У Росії на тлі поразок на фронті призначили командувача окупаційних військ у війні проти України, ним став генерал армії Сєргєй Суровікін.
«Рішенням міністра оборони РФ (Сєргєя Шойгу – ред.) командувачем об'єднаного угрупування сил у районі проведення «спеціальної військової операції» призначено Сєргєя Суровікіна», -
До призначення Суровікіна угруповання окупаційних військ не мало спільного командира. Сам генерал раніше командував Південною групою військ, змінивши на цій посаді Геннадія Жидка.
До російського вторгнення в Україну Сєргєй Суровікін воював у Чечні, Афганістані та Сирії. Командував Східним військовим округом ЗС Росії (з 2013 року), у 2017 році очолив Повітряно-космічні війська Росії та угруповання російських військ у Сирії.
У серпні минулого року президент РФ Владімір Путін присвоїв йому звання генерала армії.