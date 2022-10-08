"Досить терпіти, треба відповідати": реакція пропагандистів РФ на підрив Кримського мосту

Уранці 8 жовтня стався потужний вибух на Керченському мості в окупованому Криму. Російські пропагандисти підняли виття і закликають владу відповісти на диверсію українських спецслужб.

"Апостроф" зібрав найяскравіші висловлювання представників російської пропагандистської машини на цю подію, інформує Апостроф .

"Дивлюсь і не вірю очам. Дивлюсь і не вірю. Напевно, тепер ми щось зробимо. Напевно ж. Адже правда?", - запитує відома пропагандистка Ольга Скабєєва.

Інша російська пропагандистка Маргарита Сімоньян була надзвичайно короткою. Під її "питанням" відзначилися понад 11 тисяч коментаторів, які з диванів закликали "висловити занепокоєння".

Голова ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що підрив Кримського мосту – не просто НП, це може бути актом держтероризму.

"Рано радієте. Росія відновить все в найкоротший термін. Транспортне сполучення з півостровим укронацистам зруйнувати не вдасться, так само, як і посіяти паніку серед населення. Крим забезпечений усім необхідним, а стійкості кримчан можна позаздрити.

Але якщо підтвердиться український слід у НП на Кримському мості, наслідки будуть невідворотними. Відповідь має бути жорсткою, але не обов'язково в лоб. Росія має великий досвід боротьби з терористами, це повинні дуже добре розуміти і ті, хто використовує їх методи", - написав наступник Володимира Жириновського.

"А ось за міст треба відповісти найжорстокіше. Київ, Львів, Одеса, Харків, Житомир. Досить терпіти!", - висловився відомий українофоб Антон Красовський.

У свою чергу генерал-лейтенант ЗС РФ , депутат-єдинорос Андрій Гурулєв визнав, що він розлючений.

"Нам безумовно потрібна сильна відповідь, ми її дамо. Але тут не треба поспішати, треба все прорахувати до дрібниць, зараз головне не піддаватися емоціям".

Наш Верховний головнокомандувач вміє виважено сильні рішення ухвалювати, він це зробить, я впевнений, час настав.

Прошу всіх головне не панікувати і не зневірятися. Міст ми відновимо, а Перемогу отримаємо у будь-якому варіанті. Дійдемо до польського кордону, це буде Перемогою", - поділився він наполеонівськими планами.

Не залишилася осторонь такої події і блогерка Ельвіна Боровкова, відома під ім'ям el.ellyl.

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