У Washington Post вважають, що вибухи на Кримському мосту організували українські спецслужби

Хоча Україна так і не взяла на себе відповідальність за вибухи на Кримському мосту, деякі західні ЗМІ вважають, що це справа рук наших спецслужби. Принаймні про це пише Washington Post , посилаючись на джерела в українському уряді.

Щоправда, більше жодних подробиць операції ЗМІ так і не отримали. Тож там роблять акцент на радісних настроях серед української влади та глузливому тоні коментарів, що нібито підтверджує нашу причетність. Наприклад, там розповіли, що уряд України на своїй сторінці у Twitter назвав ситуацію на цьому мості "болісним опіком".