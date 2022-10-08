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2022-10-08
У Washington Post вважають, що вибухи на Кримському мосту організували українські спецслужби
Там не володіють деталями операції, тому роблять акцент на радісних та глузливих коментарях нашої влади щодо цієї ситуації, інформує
© Соцмережі
Хоча Україна так і не взяла на себе відповідальність за вибухи на Кримському мосту, деякі західні ЗМІ вважають, що це справа рук наших спецслужби. Принаймні про це
Щоправда, більше жодних подробиць операції ЗМІ так і не отримали. Тож там роблять акцент на радісних настроях серед української влади та глузливому тоні коментарів, що нібито підтверджує нашу причетність. Наприклад, там розповіли, що уряд України на своїй сторінці у Twitter назвав ситуацію на цьому мості "болісним опіком".
Вікторія Хмілевська, ZN.ua