У Washington Post вважають, що вибухи на Кримському мосту організували українські спецслужби

Там не володіють деталями операції, тому роблять акцент на радісних та глузливих коментарях нашої влади щодо цієї ситуації, інформує ZN.ua.

У Washington Post вважають, що вибухи на Кримському мосту організували українські спецслужби
© Соцмережі

Хоча Україна так і не взяла на себе відповідальність за вибухи на Кримському мосту, деякі західні ЗМІ вважають, що це справа рук наших спецслужби. Принаймні про це пише Washington Post, посилаючись на джерела в українському уряді.

Щоправда, більше жодних подробиць операції ЗМІ так і не отримали. Тож там роблять акцент на радісних настроях серед української влади та глузливому тоні коментарів, що нібито підтверджує нашу причетність. Наприклад, там розповіли, що уряд України на своїй сторінці у Twitter назвав ситуацію на цьому мості "болісним опіком".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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