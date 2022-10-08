Понад півмільйона дітей з України розпочали навчання за кордоном – омбудсмен

Більшість з них не планують найближчим часом повертатися в Україну, інформує ZN.ua.

За даними ЄС, 517 123 українських дітей інтегровані до шкільних систем цих країн. У Міносвіти підрахували, що станом на 12.09.2022 за кордоном перебувало 488 045 дітей шкільного віку, а станом на 1 вересня їх було 492 077, повідомляє прес-служба освітнього омбудсмена.

Однак у статистиці не враховано даних з Великої Британії, США, Канади та інших країн, до яких масово виїздили українці, а також дані з Росії та Білорусі, куди депортували наших громадян.

Так, станом на 04.10.2022 у Європі зафіксовано 7 643 944 біженців з України, а зареєстрованих для тимчасового захисту або аналогічних національних схем захисту в Європі – 4 207 891 особа. Дані країн, які не входять до Європейського союзу, і відповідно не відображені у вищезгаданому звіті ЄС, щодо кількості українських громадян, які зареєструвалися як біженці: Туреччина – 145 000, Велика Британія – 131 700, Молдова – 93 117, Швейцарія – 65 618, Норвегія – 28492, Греція – 19413, Росія – 2 852 395 осіб.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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