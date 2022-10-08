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2022-10-08
Кримський міст: поки росЗМІ намагаються заспокоїти росіян, у Госдумі жаліються на "війну без правил"
Схоже, істерики все ж не уникнути.
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Адміністрація Владіміра Путіна сьогодні оперативно розіслала росЗМІ та держагентствам "методичку" для коментарів по ситуації з Кримським мостом, яка свідчить про те, що Кремль намагається уникнути паніки серед росіян. Та у Госдуми, схоже, інші плани. Так, депутат від пропрезидентської "Единой РоSSии" Алег Морозов
"Анонсований давно теракт на Кримському мосту - це вже не просто виклик, це оголошення війни без правил", — істерично сказав Морозов, інформує
Вікторія Хмілевська, ZN.ua