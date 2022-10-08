Вибух на військовому аеродромі РФ біля кордонів з Україною: що відомо

На військовому аеродромі «Шайківка» у Калузькій області Росії пролунали вибухи. Представники російської влади стверджують, що причиною став безпілотник, який «прилетів з боку кордону». Українські ЗМІ повідомляють про постраждалі під час вибуху літаки.

«На військовому аеродромі «Шайківка» на території Калузької області стався вибух. Впав безпілотник, який, ймовірно, прилетів з боку кордону. Постраждалих немає. Інфраструктура аеродрому та техніка не пошкоджені», - стверджує губернатор Владіслав Шапша.

За словами чиновника, аеродром працює, а з обставинами вибуху розбирається слідчо-оперативна група.

Офіційно українська сторона вибух на аеродромі поки не коментувала.

Чим важливий аеродром: тут дислокується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк ВПС Росії, на озброєнні якого перебувають бомбардувальники Ту-22М3. Керує ним полковник Олєг Тимошин.

Ту-22М3 – це дальні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці. З них запускають крилаті ракети Х-22 та гіперзвукові ракети «Кинжал», ці ж бомбардувальники скидають некеровані авіабомби ФАБ-3000.

Такими ракетами та бомбами Росія неодноразово атакувала українські міста. 27 червня офіцери 52-го авіаполку випустили з Ту-22М3 ракети територією України, одна з них влучила у торговий центр «Амстор» у Кременчуці.

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