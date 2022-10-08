В Естонії привітали "українські спецслужби" з вибухом на Кримському мосту

Там не виключають, що це могли зробити спеціально до 70-річчя Владіміра Путіна, інформує ZN.ua.

В Естонії привітали
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Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу сьогодні привітав "українські спецслужби" з вибухом на Кримському мосту. У коментарі Delfi він сказав, що за цим може стояти саме Україна.

"Естонія, безумовно, вітає це (вибух на Керченському мосту - ред.) і вітає українські підрозділи спеціального призначення, які, ймовірно, стоять за цією операцією", – зазначив глава естонського МЗС.

Він нагадав, наскільки важливим для Росії є міст, який з'єднує федерацію з Кримом і є важливою логістичною ланкою для підрозділів РФ на півдні України. Ба більше, для Владіміра Путіна цей об'єкт є особливо цінним, бо уособлює те, що Крим, нібито, назавжди залишиться з Росією.

На думку Рейнсалу, це могли зробити саме до 70-річчя російського президента: "Я вважаю, що ця мета стоїть дуже давно".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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