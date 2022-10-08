У Криму дикий ажіотаж через підрив мосту: відео величезних черг

Через ранковий вибух на Кримському мості та подальший його обвал, у росіян, які після окупації півострова туди переїхали, почалася паніка. Черги стоять як у магазини за крупами та цукром, так і на заправки та пором, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф".

Зокрема, кілометрові черги з машин вишикувалися на пором, на який нікого не пускають.

"Наше завдання – охороняти", - відповів на обурення росіян охоронець за воротами до порома.

Величезні черги за паливом спостерігаються у таких окупованих містах Криму, як Севастополь та Керч. Росіяни, які знімали на відео затори, були сповнені обурення і всіляко лаяли людей, які стояли за бензином.

Також знайшлися люди, які вирішили заробити на ажіотажі довкола бензину, підвищуючи ціну на нього.

Крім того, утворилися черги до магазинів за цукром та рештою бакалії, яку можна отримати не більше трьох кілограмів у руки.

"На заправках божевільні черги, у магазинах змітаються цукор та крупи. Ровесники Путіна та керівництва ГШ накидають кошики з гіркою", - зазначив мешканець Севастополя.

8 жовтня, внаслідок якого він частково обвалився.

Раніше ми писали, у мережі з'явилося відео моменту потужного вибуху Кримського мосту

Нагадаємо, Укрпошта збирається випустити нову поштову марку з нагоди підриву на Кримському мості.