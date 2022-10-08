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2022-10-08
Вибух Кримського мосту: в РФ порахували збитки
Російські страховики оприлюднили попередні цифри
У РФ порахували збитки від вибуху мосту© Фото из открытых источников
Після вибуху на Кримському мосту, російські страховики назвали приблизні суми збитків. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на Всеросійський союз страховиків.
Кремлівські ЗМІ повідомляють, що збиток від вибуху і пожежі оцінили до пів мільярда рублів.
"Всеросійський союз страховиків оцінює збитки від НП на Кримському мосту, що сталася в суботу, у 200-500 мільйонів рублів", йдеться у коментарі страховиків.
19-кілометровий транспортний перехід через Керченську протоку було побудовано за три з половиною роки і коштував бюджету Росії 228 млрд рублів. Або приблизно $3,6 млрд за середнім курсом за роки будівництва.
Артем Руденко, ZN.ua