Вибух Кримського мосту: в РФ порахували збитки

Російські страховики оприлюднили попередні цифри

Вибух Кримського мосту: в РФ порахували збитки
У РФ порахували збитки від вибуху мосту
© Фото из открытых источников

Після вибуху на Кримському мосту, російські страховики назвали приблизні суми збитків. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на Всеросійський союз страховиків.

Кремлівські ЗМІ повідомляють, що збиток від вибуху і пожежі оцінили до пів мільярда рублів.

"Всеросійський союз страховиків оцінює збитки від НП на Кримському мосту, що сталася в суботу, у 200-500 мільйонів рублів", йдеться у коментарі страховиків.

19-кілометровий транспортний перехід через Керченську протоку було побудовано за три з половиною роки і коштував бюджету Росії 228 млрд рублів. Або приблизно $3,6 млрд за середнім курсом за роки будівництва.


Артем Руденко, ZN.ua





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