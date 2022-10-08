Вибух Кримського мосту: в РФ порахували збитки

Після вибуху на Кримському мосту, російські страховики назвали приблизні суми збитків. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на Всеросійський союз страховиків.

Кремлівські ЗМІ повідомляють, що збиток від вибуху і пожежі оцінили до пів мільярда рублів.

"Всеросійський союз страховиків оцінює збитки від НП на Кримському мосту, що сталася в суботу, у 200-500 мільйонів рублів", йдеться у коментарі страховиків.

19-кілометровий транспортний перехід через Керченську протоку було побудовано за три з половиною роки і коштував бюджету Росії 228 млрд рублів. Або приблизно $3,6 млрд за середнім курсом за роки будівництва.