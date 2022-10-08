Українські військові навчаються в Іспанії управляти ЗРК Aspide

Міністр оборони Маргарита Роблес у п'ятницю, 7 жовтня, відвідала ескадрилью підтримки повітряного розгортання (EADA) на авіабазі Сарагоса, де 19 українських військовослужбовців проходять навчання у рамках зобов'язання Міністерства оборони щодо надання стійкої підтримки Україні.

Українські військові під командуванням командира проходять інструктаж особового складу EADA щодо використання зенітної системи, яка дозволить їм діяти автономно у районі бойових дій. Навчання було поділено на дві частини: одна для системних операторів та інша для обслуговуючого персоналу (зброярі, механіки та електронники).

«Окрім навчання, яке ви проходите тут, я хотіла передати вам підтримку та прихильність всієї Іспанії до України. Ваше перебування тут для нас є способом показати вам нашу вдячність та захоплення. Весь український народ і ви показали, що ви хоробрі та героїчні», – сказала Роблес, повідомляє Міністерство оборони Іспанії.

"Україна подає приклад світу, це приклад для всіх громадян, а також для іспанських військових", - додала міністр.

Місія, яка спочатку мала тривати три тижні, але триватиме ще один, завершиться 14 жовтня, як підтвердив глава EADA полковник Повітряно-космічної армії Карлос Форкано. Очікується, що 1 листопада до Іспанії прибудуть додаткові українські військові.

Система Aspide, на якій навчаються українські військові, яка зараз використовується у ВПС, забезпечить українській армії боєздатність, а також діятиме як засіб стримування.

"Головна мета не в тому, щоб вони стали експертами в матеріалі, а в тому, щоб вони могли їм оперувати", - пояснив глава EADA, додавши, що у них є два перекладачі для навчання.

Зі свого боку головнокомандувач українськими військами Дмитро Шелехов подякував міністру та інструкторам за підтримку та співпрацю з Україною, а також за відправку матеріалів та медичну допомогу, отриману їхніми співвітчизниками у Госпіталі ЗСУ.