Російські загарбники повністю знеструмили ЗАЕС

Запорізька АЕС повністю знеструмлена внаслідок обстрілів військ РФ . Про це повідомляє «Енергоатом».

Зазначається, що сьогодні вночі, 8 жовтня, о 00:59 окупанти знову обстріляли ЗАЕС. Внаслідок обстрілів була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська.

В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС.

«В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб», - йдеться у повідомленні.

В «Енергоатомі» наголошують, що потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку станції з енергосистемою.

«Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними», - зазначається у повідомленні в «Енергоатому».