Російські загарбники повністю знеструмили ЗАЕС
Потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку станції з енергосистемою, інформує
Запорізька АЕС повністю знеструмлена внаслідок обстрілів військ РФ. Про це
Зазначається, що сьогодні вночі, 8 жовтня, о 00:59 окупанти знову обстріляли ЗАЕС. Внаслідок обстрілів була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська.
В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС.
«В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб», - йдеться у повідомленні.
В «Енергоатомі» наголошують, що потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку станції з енергосистемою.
«Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними», - зазначається у повідомленні в «Енергоатому».