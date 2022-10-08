На Кримському мосту виникла пожежа та частково зруйновано прольоти. Окупанти вже визначилися із причиною

Вранці, 8 жовтня, на Кримському мосту виникла пожежа, пишуть росЗМІ. При цьому частково обрушилися два автомобільні прольоти, людей на міст не пускають.

За версією антитерористичного комітету РФ , на Кримському мосту нібито підірвали вантажівку, внаслідок чого зайнялися сім паливних цистерн залізничного складу.

Щоправда, так звана «влада» окупованого Криму вже встигла звинуватити в пожежі Україну. Зокрема, «голова» скликаного окупантами парламенту Криму Владімір Константінов заявив, що «до мосту змогли дотягнутися українські вандали».

Також речник російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що Владімір Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з «ПП» на Кримському мосту.